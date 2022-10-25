Zidane: Yakında döneceğim bekleyin

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Fransız efsane Zinedine Zidane, uzun zamandır beklenen geri dönüşü için yeşil ışık yaktı ve yakında teknik direktörlüğe geri döneceğini açıkladı.

RMC Sport'a konuşan Zidane, konuya ilişkin olarak, "Yakında dönüyorum, biraz daha bekleyin. Tekrar hocalık yapmaya hiç uzak değilim" şeklinde konuştu.

Frnsız teknik adamın hangi takımı çalıştırarak geri döneceği ise merak uyandırdı. Akıllara Juventus ve Fransa Milli Takımı tahminlerini getiren açıklama, zamanla cevaplanacak.

Zidane en son Mart 2019'da Real Madrid'in başına geçmiş ve Haziran 2021'de görevden ayrılmıştı.

50 yaşındaki teknik adam Real Madrid'i çalıştırdığı iki farklı dönemde 2'şer kez İspanya Ligi, UEFA Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası ve İspanya Süper Kupası kazanmıştı. Fransalı teknik adam bu dönemde 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti.