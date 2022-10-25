İran: Rusya’ya Ukrayna savaşı sırasında değil öncesinde silah sattık

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran’da Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) üyeleriyle bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, burada yaptığı konuşmada ülkesinin dış politikasını değerlendirdi.

Geçmişte Rusya'ya silah sattıklarını ancak Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sattıklarına dair iddiaların doğru olmadığını söyleyen Abdullahiyan, "Ukrayna'daki savaşa ilkeli bir bakış açısıyla karşıyız. Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için herhangi bir silah veya insansız hava aracı vermedik ve vermeyeceğiz" diye konuştu.

İddiaları araştırmak için Ukrayna ile askeri uzmanların katılımıyla ortak bir toplantı yapmaya hazır olduklarını aktaran Abdullahiyan, bu teklifi Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinde kendisine ilettiğini belirtti.

Abdullahiyan, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta İran'a ait insansız hava araçlarını kullandığı açığa kavuşursa bu konuya kesinlikle kayıtsız kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında nükleer müzakere sürecine de değinen İran Dışişleri Bakanı, "Artık anlaşmanın son aşamasındayız. Son günlerde Amerikan tarafı diplomatik mesajlarla anlaşma fırsatını korumaya çalışırken bazı yerlerde de kaos ve terör eylemleri oluşturmaya çalıştı" dedi.

Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül'de İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Kiev yönetimi, Rusya’nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SiHA’larla düzenlediği saldırının İran tarafından Rusya'ya verilen Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş ve İran ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.