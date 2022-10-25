Politika

Ziyaret talepleri reddedilmişti: Almanya Cumhurbaşkanı Ukrayna'da

Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Cerstin Gammelin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Kiev’e resmi ziyarette bulunduğunu duyurdu.
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Foto: dpa
Foto: dpa
dünya Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Ukrayna ziyaret

HABER MERKEZİ

Daha önce iki ziyaret talebi reddedilen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna’nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Cerstin Gammelin ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Federal Cumhurbaşkanı Steinmeier Ukrayna’ya çifte mesajla geldi; Almanya’ya güvenebilirsiniz. Ukrayna’yı askeri, siyasi, mali ve insani olarak desteklemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda mesajım evdeki Almanlara da gidiyor. Bu savaşın buradaki insanlar için ne anlama geldiğini asla unutmayalım. Bizim için Almanya’da savaşın beraberinde getirdiği tüm zorluklara rağmen, bir an için Ukraynalıların gözünden bakalım.”

Geçen hafta Steinmeier, güvenlik nedeniyle Ukrayna’ya planladığı resmi ziyareti erteledi. Alman Cumhurbaşkanı ayrıca Nisan ayı ortasında Litvanya, Polonya, Letonya ve Estonya Cumhurbaşkanlarıyla Kiev’i ziyaret etmeyi planlamıştı, ancak kendisine kısa sürede gelmemesi söylendi.

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