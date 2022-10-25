En yüksek Güneş tutulması Erzurum ve Hakkari’de izlenebilecek

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Yılın ikinci ve son güneş tutulması 25 Ekim günü gerçekleşecek. Güneş tutulması, çoğu Avrupa ülkesinden, kuzeydoğu Afrika, Ortadoğu ve Batı Asya’nın bazı bölgelerinde görülecek.

Güneş tutulması, 2022'nin son güneş tutulması ancak genel olarak son tutulma olmayacak.

TÜBİTAK verilerine göre; güneşin en yüksek tutulma oranı yüzde 52 ile Erzurum ve Hakkari’de saat 14.07 ve 14.15 saatlerinde gerçekleşecek.

İstanbul'da ise maksimum örtünme yüzde 38 ile saat 13.47'de yaşanacak.

25 Ekim'de merkezi tutulma noktası, güneşin %82'sinin tutulacağı kuzey kutbunun üzerinden geçecek. Rusya'dan güneşin %80'e kadarı tutulacak, bu oran Çin'de %70'e, Norveç'te %63'e ve Finlandiya'da %62'ye düşüyor.

8 Kasım'da ay, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve kuzey ve doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden görülebilecek bir tam ay tutulmasında Dünya'nın gölgesinden geçecek.