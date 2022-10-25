Politika

Başbakan ile Koalisyon komutanı Peşmerge’nin reform sürecini görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ile Uluslararası Koalisyonun Irak ve Suriye Güçleri Genel Komutan Yardımcısı, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecini ele aldı.
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Tuğgeneral Karl Harris ve Başbakan Mesrur Barzani
Tuğgeneral Karl Harris ve Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Uluslararası Koalisyon Karl Harris görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Uluslararası Koalisyonun Irak ve Suriye Güçleri Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Karl Harris’i kabul etti.

Görüşmede; Peşmerge Bakanlığı’nda devam eden reform süreci ve Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi adımının yanı sıra, Peşmerge ile Irak ordusu arasında güvenlik alanındaki işbirliği konuları ele alındı ve DAİŞ'le mücadelede özellikle Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde ortak askeri gücün varlığının önemine vurgu yapıldı.

Irak ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede ayrıca, Irak'ta yönetimde ortaklık, uzlaşı ve denge prensipleri temelinde hükümeti kurma çabalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

 

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