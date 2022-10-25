ABD’den kritik adım: Ukrayna’ya HAWK hava savunma sistemi gönderilecek

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Reuters’in ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, Başkan Joe Biden yönetimi, daha önce Ukrayna’ya gönderdiği küçük ve kısa menzilli Stinger savunma sisteminin ardından şimdi de HAWK savunma sistemini bu ülkeye göndermenin planlarını yapıyor.

Bu kaynağın aktardığına göre Biden yönetimi, ABD’de başkanların acil ve özel durumlar için başvurduğu “Presidential Drawdown Authority” (PDA) yetkisine dayanarak, Vietnam savaşı sırasında kullanılmaya başlanan ancak daha sonraki yıllarda teknolojik olarak güncellenen HAWK sistemi göndermek için düğmeye bastı.

PDA, ABD’de acil durumlarda Kongre onayı almadan ordunun envanterinde ve depoda bulunan silah ve mühimmatın başka bir ülkeye transferine kısa sürede olanak sağlıyor.

Kaç tane HAWK sistemi ve füzesi gönderileceği konusuna açıklık getirilmezken, Beyaz Saray’ın ise konuyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktığını aktarıldı.

HAWK savunma sistemi, Raytheon Technologies şirketi tarafından üretilen Patriot füze savunma sisteminin bir önceki aşaması olarak biliniyor.

Biden, bu ayın başında Rusya’nın düzenlediği füze saldırılarının ardından Ukrayna yönetimine gelişmiş hava savunma sistemi gönderme vaadinde bulunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya’nın da 4 adet HAWK fırlatıcısı göndermeyi planladığını bildirmişti.

Bir ABD yetkilisinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Washington ilk olarak HAWK sistemi için Ukrayna’ya önce yıllardır depolarda beklediği için fiziksel durumu belli olmadığı gerekçesiyle fırlatıcılar yerine önleme füzeleri göndermeyi planlıyordu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta saldırısının başlamasının ardından ABD Ukrayna’ya 17,6 milyar dolar değerinde silah ve mühimmat gönderdi.