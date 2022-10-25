İran’da silahlı saldırı: Biri albay iki asker öldürüldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde biri albay iki Devrim Muhafızları Ordusu mensubu, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.