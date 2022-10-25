Politika

Başbakan’dan İngiltere Başbakanı Sunak’a kutlama

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri seçilmesinden ötürü Rishi Sunak’ı tebrik etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Rishi Sunak İngiltere

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri seçilmesinden ötürü Rishi Sunak’ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Rishi Sunak’ı İngiltere Başbakanı olarak seçilmesinden ötürü tebrik etti.

Başbakan, “İşbirliğimizi ilerletmek ve güçlü Kürdistan Bölgesi-İngiltere dostluğunu geliştirmek için sizinle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Dün Muhafazakar Parti’de seçimi kazanan Sunak bugün Kral Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

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