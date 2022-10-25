Zelenskiy’den İran’a çağrı: Buna hemen son verin

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İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın gidişatı ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, Mario Draghi'den sonra İtalya'da başbakanlığa gelen Giorgia Meloni ile "mükemmel bir ilişki kurduklarını" belirterek, Meloni'yi Kiev'e davet ettiğini söyledi.

İtalya'ya yaptığı yardımlar için teşekkür eden Zelenskiy, "Bize hava savunma sistemi lazım. Bu bizim için hayati. İstiyoruz ki bizim sığınmacılarımız Ukrayna’ya geri dönsün. Ekonomimizi yeniden inşa etmek zorundayız, çocuklar okullarına gidebilmeli, toplum yeniden normale dönmeli. Bunun için havadan saldırılara karşı koyacak, sivillerin güvenliğini sağlayacak silahlar lazım. İtalya, Fransa ve Almanya ile beraber hava savunma sistemi üretiyor. Umarız ki bize yardım edebilirler" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Çin'in Rusya'yı bu savaşta askeri açıdan desteklemediğini ve bunun önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Umarım, Pekin, nükleer santrallere yönelik tehditlerden Karadeniz'in ablukaya alınmasına kadar Rus eylemlerinin ciddiyetini anlamıştır. Tabii ki Çin'in savaşı durdurmaya yönelik bir çağrı yapması halinde bu, Moskova'dan duyulacaktır."

İRAN’A TEPKİ

İran'ın savaştaki tutumuna yönelik soruya ise Ukrayna Devlet Başkanı, "Üzgünüm ama ne yazık ki Tahran'ın, Ruslara yüzlerce insansız hava aracı sağladığı açık ve binlercesi de yolda." değerlendirmesinde bulundu.

Tahran'ın bunu reddettiği hatırlatılan Zelenskiy, "Şüphesiz buna kanıtlarımız var. Onlar da biliyorlar. Buna hemen son vermelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül'de İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Kiev yönetimi, Rusya’nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SiHA’larla düzenlediği saldırının İran tarafından Rusya'ya verilen Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş ve İran ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.