Zelenskiy’den İran’a: Buna hemen son verin

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İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın gidişatı ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, Mario Draghi'den sonra İtalya'da başbakanlığa gelen Giorgia Meloni ile "mükemmel bir ilişki kurduklarını" belirterek, Meloni'yi Kiev'e davet ettiğini söyledi.

İtalya'ya yaptığı yardımlar için teşekkür eden Zelenskiy, "Bize hava savunma sistemi lazım. Bu bizim için hayati. İstiyoruz ki bizim sığınmacılarımız Ukrayna’ya geri dönsün. Ekonomimizi yeniden inşa etmek zorundayız, çocuklar okullarına gidebilmeli, toplum yeniden normale dönmeli. Bunun için havadan saldırılara karşı koyacak, sivillerin güvenliğini sağlayacak silahlar lazım. İtalya, Fransa ve Almanya ile beraber hava savunma sistemi üretiyor. Umarız ki bize yardım edebilirler" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Çin'in Rusya'yı bu savaşta askeri açıdan desteklemediğini ve bunun önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Umarım, Pekin, nükleer santrallere yönelik tehditlerden Karadeniz'in ablukaya alınmasına kadar Rus eylemlerinin ciddiyetini anlamıştır. Tabii ki Çin'in savaşı durdurmaya yönelik bir çağrı yapması halinde bu, Moskova'dan duyulacaktır."

İRAN’A TEPKİ

İran'ın savaştaki tutumuna yönelik soruya ise Ukrayna Devlet Başkanı, "Üzgünüm ama ne yazık ki Tahran'ın, Ruslara yüzlerce insansız hava aracı sağladığı açık ve binlercesi de yolda." değerlendirmesinde bulundu.

Tahran'ın bunu reddettiği hatırlatılan Zelenskiy, "Şüphesiz buna kanıtlarımız var. Onlar da biliyorlar. Buna hemen son vermelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül'de İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Kiev yönetimi, Rusya’nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SiHA’larla düzenlediği saldırının İran tarafından Rusya'ya verilen Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş ve İran ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

"UKRAYNA, RUSYA’YA KARŞI AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİNİ SAVUNMAK İÇİN SAVAŞMAKTA"

Öte yandan Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin Berlin'de düzenlenen konferansa video bağlantısı ile katılan Zelenskiy, "Binlerce ev, okullar, caddeler, tren istasyonları ve nükleer santrallar yakılıp yıkıldı. Dolayısıyla Ukrayna’ya yatırım, geleceğin AB ülkesine yatırımdır. Avrupa, ancak Ukrayna ile birlikte düşünülebilir. Ukrayna, Rusya’ya karşı Avrupa’nın güvenliğini savunmak için savaşmaktadır” dedi.

Zelenskiy Rus füzelerinin ve İran'a ait insansız hava araçlarının ülkesinin enerji sektörünün "üçte birinden fazlasını" yok ettiğini aktardı.

“UKRAYNA’NIN ŞİMDİ PARAYA İHTİYACI VAR”

Hastaneler, okullar, ulaşım yolları ve diğer hayati altyapı yatırımlarının acil yapılması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna'nın enerji altyapısının üçte birinden fazlası füze saldırılarıyla tahrip edilmişti. Yeniden yapılanmanın bu kısmı savaş sonrasına ertelenemez. Ukrayna'nın bunun için şimdi paraya ihtiyacı var. Önde gelen sanayileşmiş ülkelerden oluşan G7 tarafından düşünülen yeniden yapılandırma fonu önümüzdeki aydan itibaren çalışmalarına başlamalıdır" diye konuştu.

Gelecek yıl bütçe açığını dengelemek için 38 milyar dolarlık bir mali ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Zelenskiy, özellikle bu parayla öğretmenlere, doktorlara ve emekli maaşlarına ödeme yapılacağına işaret etti.

Zelenskiy, Ukrayna'da konutların yeniden inşası için büyük bir ihtiyaç bulunduğuna dikkati çekerek, "Şu an itibariyle tek bir kuruş bile almadık. Bu nedenle sizden bugün gerekli kararı vermenizi rica ediyorum" dedi.

AB'nin Ukrayna'ya yardım ederek kendi geleceğini de güvence altına alacağını vurgulayan Zelenskiy, "Topraklarımızın tamamını Rus işgalcilerden kurtardığımızda, AB Rus enerji kaynaklarını bizim yardımımızla ikame edebilecektir ve potansiyel olarak onlarca gigawatlık elektrik ihracatımız Avrupa iklim politikasının temel direklerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.