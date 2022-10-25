Eski ABD Savunma Bakanı Carter yaşamını yitirdi

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Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın son Savunma Bakanı olarak görev yapan Ashton Carter hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Carter'ın Boston'da ani kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı.

Carter, Şubat 2015'ten Ocak 2017'ye kadar Savunma Bakanlığı'nı yönetmişti.

Obama'ın görevinin son 2 yılında savunma bakanlığı yapan Carter'ın ailesinin yazılı açıklamasında, "Bakan Carter'ın pazartesi akşamı 68 yaşında ani bir kalp krizinden sonra Boston'da vefat ettiğini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harvard'daki Kennedy Okulu'nda 25. Savunma Bakanı ve Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Direktörü olan Carter, profesyonel hayatını ABD'nin ulusal güvenliğine ve öğrencilere uluslararası ilişkiler hakkında eğitim vermeye adadı. İyi akıl hocası ve arkadaş, koca ve babaydı. Ani kaybı onu tanıyan herkes tarafından hissedilecek."