Politika

Eski ABD Savunma Bakanı Carter yaşamını yitirdi

ABD’de Barack Obama döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Ashton Carter
Ashton Carter
dünya Ashton Carter Boston Barack Obama

HABER MERKEZİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın son Savunma Bakanı olarak görev yapan Ashton Carter hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Carter'ın Boston'da ani kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı.

Carter, Şubat 2015'ten Ocak 2017'ye kadar Savunma Bakanlığı'nı yönetmişti.

Obama'ın görevinin son 2 yılında savunma bakanlığı yapan Carter'ın ailesinin yazılı açıklamasında, "Bakan Carter'ın pazartesi akşamı 68 yaşında ani bir kalp krizinden sonra Boston'da vefat ettiğini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harvard'daki Kennedy Okulu'nda 25. Savunma Bakanı ve Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Direktörü olan Carter, profesyonel hayatını ABD'nin ulusal güvenliğine ve öğrencilere uluslararası ilişkiler hakkında eğitim vermeye adadı. İyi akıl hocası ve arkadaş, koca ve babaydı. Ani kaybı onu tanıyan herkes tarafından hissedilecek."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv