Politika

Suudi Arabistan'dan ABD mesajı: Son gerilimlerin üstesinden geleceğiz

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, ABD'nin, Suudi Arabistan'ın güçlü bir müttefiki olduğunu ve iki ülkenin son yaşanan gerginliği aşabileceğini söyledi.
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HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından başkent Riyad'da düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nda konuşan Bakan Falih, Suudi Arabistan'ın ABD ile güçlü ve tarihi ilişkileri olduğunu vurguladı.

Daha önce de iki ülke arasında birtakım problemlerin yaşandığını ancak bu sorunların aşıldığına işaret eden Falih, "80 yıldan bu yana köprünün altından çok sular aktı" dedi.

Falih, son anlaşmazlıklara rağmen ABD'nin finans yetkililerinin konferansa katıldığına dikkati çekerek, "ABD güçlü bir müttefik, kurumlarımız birlikte çalışıyor, iki halkın ilişkileri mükemmel ve bu son gerilimlerin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Ülkesinin herkesin dostu olduğunu ve Amerika ve İngiltere ile harika ilişkileri bulunduğunu belirten Falih, Asya'daki ortaklar Japonya ve Çin'in de ticaret ve yatırımda ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

ABD-SUUDİ ARABİSTAN GERGİNLİĞİ

ABD, OPEC+ grubunun aldığı petrol üretimini düşürme kararına karşı durunca iki ülke arasında anlaşmazlık çıkmıştı.

Suudi Arabistan, 23 üyesi olan OPEC+ grubunun en önemli üreticilerinden biri.

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