Urfa’da akraba aileler arasında kavga: 7 kişi yaralandı

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Urfa'nın Viranşehir ilçesinde dün okul önünde çıkan ve 2 öğrenin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından bugün de kavga çıktı.

Viranşehir'e bağlı Yenişehir Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında akraba olan iki aile arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Eyüp Ekinci (40), Erdal Ekinci (33), Halil Ekinci (26), Ömer Faruk Ekinci (27) ve Mehmet Şükrü Ekinci (48) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavga sonrası olay yerine gelen çok sayıda polis sevk edildi. Olayın yaşandığı bölgede ve hastanede geniş güvenlik önlemi alındı.

7 kişinin yaralandığı kavga çevredekiler tarafından telefonun kamerasıyla kaydedildi.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, dün husumetli iki aile arasında kavga çıkmıştı. Silahlı çatışmaya dönen kavgada, eve gitmek için servis aracında bulunan 2 öğrenci ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı. (Kaynak: Duvar)