Politika

AP Türkiye Raportörü, Brüksel’de muhalefet partileri temsilcileriyle görüştü

AP Türkiye Raportörü, CHP, HDP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi temsilcileri ile Brüksel'de bir araya geldi.
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avrupa AP Brüksel Türkiye HDP CHP İYİ Parti DEVA Partisi

HABER MERKEZİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, aralarında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım ve siyaset bilimcilerden oluşan heyet ile Brüksel’de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Amor, şunları belirtti:

“FES Derneği Türkiye Temsilciliği’nin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk. Brüksel'de bulunmaları, ülkenin çeşitli ve karmaşık gerçekliğinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor.”

FES Derneği Türkiye Temsilciliği’nin düzenlediği “Seçimlerden Sonra Türk Dış Politikasının Geleceği-Muhalefet Partilerinin Perspektifi” konulu etkinlik kapsamında, muhalefet parti temsilcileri ve siyaset bilimcilerinden oluşan bir heyet Brüksel’de çeşitli temaslarda bulundu.

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