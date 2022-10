AP Türkiye Raportörü, Brüksel’de muhalefet partileri temsilcileriyle görüştü

HABER MERKEZİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, aralarında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım ve siyaset bilimcilerden oluşan heyet ile Brüksel’de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Amor, şunları belirtti:

“FES Derneği Türkiye Temsilciliği’nin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk. Brüksel'de bulunmaları, ülkenin çeşitli ve karmaşık gerçekliğinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor.”

Great pleasure to host at @Europarl_EN a delegation of opposition parties & academics from #Turkey organized by @FES_Turkey. We had a frank exchange on 🇪🇺🇹🇷 relations. Their presence in #Brussels contributes to a better understanding of the diverse, complex reality of the country pic.twitter.com/eMXO1P7dm1