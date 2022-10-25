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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanması durumunda bunun çok ciddi bir hata olacağı uyarısında bulundu.

Joe Biden, Beyaz Saray'da Covid-19 aşısını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin, "Rusya, Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağını öne sürüyor. Bunun Rusya'nın yanıltma operasyonu için bir hazırlık olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Biden, "Rusya, taktik nükleer silah kullanırsa bu inanılmaz ciddi bir hata olur. Size şu anda bunun bir yanıltma operasyonu olduğunun garantisini veremem. Bunu bilmiyorum. Ama bu (nükleer kullanması), çok çok ciddi bir hata olur" cevabını verdi.

Biden, Rusya'da tutuklu ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın temyiz başvurusunun reddedilmesine ilişkin de "Brittney ve diğer tutukluların serbest kalması için Rus makamlarıyla sürekli temas halindeyiz. Görüşmelerimiz çok olumlu değil ama çabaları bırakmıyoruz" yorumunu yaptı.

RUSYA'NIN "KİRLİ BOMBA" İDDİASI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.

Şoygu, kirli bomba iddialarını Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de dile getirmişti.

Rusya'nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken Kiev yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu.​​​​​​​

BİDEN BEŞİNCİ KEZ COVİD-19 AŞISI YAPTIRDI

ABD Başkanı Joe Biden, bugün 5'inci kez Covid-19 aşısını yaptırarak yaklaşan kış aylarında vakaların artması riskine karşı herkesin aşılanması gerektiğini vurguladı.

Biden, Beyaz Saray'da 5'inci kez Covid-19 aşısı yaptırdı.

Halihazırda Covid-19'a karşı destek aşılarını yaptıranların sayısının yeterli olmadığını işaret eden Biden, "Bu durumu değiştirmeliyiz. Aşınızı bir an önce olun" çağrısında bulundu.

Yaklaşan kış aylarına işaret ederek bu dönemde grip virüsü gibi virüslerin de çoğaldığını belirten Biden, Covid-19 geçirmenin daha da riskli bir hale gelebileceğini kaydetti.

ABD'DE KIŞ AYLARINDA COVİD-19 VAKALARININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

ABD'de sağlık makamları, kış aylarında Covid-19'un daha güçlü bir varyantının ortaya çıkabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan, 2020'den sonra ilk kez Covid-19 önlemlerinin alınmadığı göz önüne alındığında bu kış aylarında daha çok vakanın da ortaya çıkabileceği ve bunun grip salgınıyla çakışabileceği de belirtiliyor.