DAİŞ’in kaçırdığı 6 Ezidi Kürt daha kurtarıldı

DUHOK (K24)

Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, DAİŞ’in kaçırmış olduğu 6 Ezidi Kürt’ün kurtarıldığı kaydedilerek, kurtarılanların yaşlarının 15 ila 24 arasında değiştiği belirtildi.

Kurtarılanlar içerisinde kadın ve erkeklerin olduğu bildirilirken, bunlardan yaş olarak en büyüğünün 1998 doğumlu olduğu, en küçüğünün ise 2007 doğumlu olduğu ifade edildi.

Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi şimdiye kadar binlerce Ezidi’yi DAİŞ’lilerin tutulduğu kamplardan kurtardı.

DAİŞ, 3 Ağustos 2014 yılında Şengal ve köylerine saldırmıştı.

Çok sayıda Ezidi Kürt’ü katledip yaralayan DAİŞ, binlerce Ezidi’yi de kaçırmıştı.