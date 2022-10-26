Politika

NATO nükleer caydırıcılık tatbikatı düzenliyor

NATO ülkeleri, çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı icra ediyor.
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dünya NATO nükleer caydırıcılık tatbikat

HABER MERKEZİ

NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin "Steadfast Noon" tatbikatında şu anda nükleer caydırıcılık kabiliyetlerini denediği belirtildi.

Tatbikata onlarca savaş uçağının katıldığı, askeri manevraların Avrupa'nın kuzeybatısında düzenlendiği ifade edildi.

Steadfast Noon tatbikatının yıllık rutin eğitim faaliyeti olduğu vurgulanan açıklamada, tatbikata 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60'dan fazla savaş uçağının katıldığı aktarıldı.

B-52’LER DE KATILIYOR

30 Ekim'e kadar sürecek Steadfast Noon tatbikatı ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılıyor. Tatbikatta kullanılan savaş uçakları arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunuyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD’ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52’ler de kullanılıyor.

“Steadfast Noon” tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.

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