Jina Emini’nin kırkı dolayısıyla okullar tatil edildi

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Sine Valiliği Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vilayetteki tüm üniversite ve okulların bugün tatil edildiği belirtildi. Erdebil vilayetinde de aynı kararın alındığı duyuruldu.

Jina Emini’nin ölümünün kırkıncı günü dolayısıyla memleketi Seqiz’de defnedildiği Ayçi Mezarlığı ile İran’ın birçok kentinde gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

Öte yandan İran’ın resmi haber ajansı İRNA, Emini ailesine dayandırarak verdiği haberinde, ailenin herhangi bir anma töreni düzenlemeyeceğini bildirdi.

Haberde ailenin, “Durumun hassasiyeti ve herhangi bir istenmeyen olayın yaşanmaması için sevgili Jina’mızın kırkı dolayısıyla herhangi bir tören düzenlemeyeceğiz” ifadesine yer verildi.

Doğu Kürdistan merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü ise Emini ailesine baskı yapıldığını bildirdi. Hengaw, Jina Emini’nin erkek kardeşi Eşkan Emini’nin gözaltına alınmakla tehdit edildiğini açıkladı.

JİNA EMİNİ’NİN ÖLÜMÜ

13 Eylül günü İran’ın başkenti Tahran’da, “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyelerince “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini, gözaltında gördüğü kötü muamele sonucu komaya girdi.

Jina Emini, 16 Eylül’de tedavi gördüğü hastaneden yaşamını yitirdi.

Kürt kadının ölümü sonrası başta memleketi Seqiz olmak üzere Doğu Kürdistan ve İran’ın birçok kentinde gösteriler başladı. Protestolar İran sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı. Birçok dünya lideri İran’a sert tepki gösterdi.

Halen devam eden protestolarda 250’yi aşkın kişinin öldürüldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı, binden fazla kişinin tutuklandığı belirtiliyor.