Politika

Ukrayna’dan vatandaşlarına: Bahara kadar gelmeyin

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, enerji altyapısının yetersizliğinden dolayı, ülke dışına kaçan vatandaşlarına, "Bahara kadar gelmeyin" uyarısı yaptı.
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HABER MERKEZİ

Rusya Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almayı sürdürdü.

Ukrayna’nın Dinyeper kenti, Rus füzelerinin hedefi oldu. Bir petrol istasyonu alev alev yandı. Çevredeki araçlar da zarar gördü.

Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri ve şirketleri Ukrayna'nın enerji altyapısına daha fazla destek verilmesi yönünde uyardı.

Ukrayna makamları ise ülkeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşlarına "Bahara kadar gelmeyin" çağrısı yaptı.

Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, enerji hattı onarımının kısa sürede yapılamayacağını belirtti. "Bu kış hayatta kalmak zorundayız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin enerji altyapısının en az üçte birinin yok edildiğini aktarmıştı.

Dün, Almanya CumhurbaşkanıFrank-Walter Steinmeier'le görüşen Ukrayna Devlet Başkanı, hava savunma sistemlerinin yanı sıra, ağır silah ve zırhlı araç da talep etti.

Zelenskiy, gelecek yıl ülkede 38 milyar dolar bütçe açığı beklendiğini açıkladı, yardım çağrısını yineledi.

Zelenskiy, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'la da telefon görüşmesi yaptı.

Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteğinin süreceğini aktarırken, Ukrayna Devlet Başkanı ise Sunak'ı Ukrayna'ya davet etti.

Liderler, Rusya'ya yönelik yaptırımların süreceğini de belirtti.

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