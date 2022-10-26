Van'da 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar: Akbaş'a 1033 yıl hapis cezası

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Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'ncu duruşmada 2 yıldır tutuklu yargılanan Medeni Akbaş, 60 kişi için 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuk için 25 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklara beraat kararı verildi.

27 Haziran 2020'de göle açılan ve sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 61 kişi hayatını kaybetmişti.

Tekne, gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.