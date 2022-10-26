Lübnan Suriyeli sığınmacıları ülkelerine göndermeye başladı

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Lübnan hükümetinin başlattığı iade süreci kapsamında yüzlerce Suriyeli bu sabah ülkelerine döndü.

Yaklaşık 700 Suriyeli büyük bavullarla ve ev eşyalarıyla sınırı geçerek ülkelerine giriş yaptı. Lübnan hükümeti Ulusal Güvenlik Kurumu tarafından koordine edilen iade sürecinin tümüyle gönüllülüğe dayandığını belirtti.

Lübnan'ın 2018'de açıkladığı Suriyeli sığınmacıların iade süreci, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kurumlar ise daha önce bu uygulamanın Suriyelilerin hayatını riske atabileceğini bildirmişti.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, uluslararası itirazlara rağmen her ay 15 bin Suriyeli sığınmacıyı sınır dışı etme planından geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Suriyelilerin ülkelerinde sert cezalarla karşı karşıya kalacakları düşüncesinin “temelsiz” olduğunu savunan Lübnan lideri, “Bazı ülkelerin ve kurumların tavrını şüpheyle karşılıyoruz. Amaç, yerlerinden edilmiş Suriyelileri Lübnan'a yerleştirmekse, bunu reddediyoruz. Daha önce de Filistinlilerin ülkemize yerleştirilmesini reddetmiştik” demişti.

Avn, yabancı güçlerin Lübnan'ı Suriyeli sığınmacıları entegre etmeye zorlamasını “ülkenin kabul edemeyeceği bir suç” olarak nitelemişti.

Son dönemde ciddi ekonomik ve siyasi krizle karşı karşıya kalan Lübnan, Suriye savaşının ardından yaklaşık 1 milyondan fazla Suriyeliyi ülkeye kabul etmişti. Türkiye ise 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıyla dünyada en fazla sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.