Ekonomi

İstanbul - Kerkük uçak seferleri başlıyor

İstanbul ile Kerkük arasında uçak seferlerinin başlayacağı bildirildi.
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kürdistan Kerkük Havalimanı İstanbul Uçak seferleri

ERBİL (K24)

Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Kerkük’e ilk uçak seferi yarın yapılacak.

K24’e konuşan bir Kerkük Uluslararası Havalimanı yetkilisi, yarın İstanbul’dan ilk seferin yapılacağını ancak şimdiye kadar kendilerine resmi bir talimat gelmediğini belirtti. Yetkili, uçuşlardan önce kendilerine mail üzerinden bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

Kerkük Uluslararası Havalimanı 16 Ekim’de medyaya haber verilmeden ve hiçbir Kürt yetkili katılmaksızın açılmıştı.

Havalimanına ilk uçuş ise 20 Ekim’de Bağdat’tan yapıldı. Aynı gün ilk uluslararası uçuş Kerkük’ten Suudi Arabistan’a yapıldı.

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