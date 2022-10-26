Politika

AK Parti’den 11 partiye davet: HDP, DEVA ve Gelecek davet edilmedi

AK Parti, cuma günü gerçekleştireceği, "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına, CHP ve İyi Parti liderlerinin de aralarında olduğu 11 partiyi davet ederken, DEVA, Gelecek ve HDP'ye ise davetiye göndermedi.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Foto: İhsan Yalın / K24)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Foto: İhsan Yalın / K24)
türkiye AK Parti Recep Tayyip Erdoğan HDP

HABER MERKEZİ

İHA'da yer alan habere göre "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi (SP), Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP), Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi (ANAP) ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi.

DEVA, Gelecek ve HDP genel başkanlarına ise davetiye gönderilmedi.

Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu.

Toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tek konuşmacı olacak.

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