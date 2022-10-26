AK Parti’den 11 partiye davet: HDP, DEVA ve Gelecek davet edilmedi

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İHA'da yer alan habere göre "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi (SP), Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP), Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi (ANAP) ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi.

DEVA, Gelecek ve HDP genel başkanlarına ise davetiye gönderilmedi.

Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu.

Toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tek konuşmacı olacak.