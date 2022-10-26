Kürdistan Bölgesi Hükümeti BM’nin Cenevre’deki toplantısına katılıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, İsviçre Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda 27 Ekim’de Cenevre’de düzenlenecek oturuma katılacak.

Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Sorumlusu Dindar Zebari, oturuma Almanya ve İsviçre dışişleri bakanlıkları, Uluslararası Kızılhaç ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkililerinin de katılacağını ifade etti.

Dindar Zebari, BM’nin Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesinin ihlali ve bu konudaki uluslararası suçların ele alınacağını belirtti.

Söz konusu oturumun zorla kaybedilen kişiler sorununun çözümüne katkıda bulunacağını belirten Zebari, oturumun aynı zamanda Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin insan hakları planının uygulanması için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Söz konusu sözleşmeye göre Irak hükümeti, bu konudaki çabalarını gözden geçirmeli ve uluslararası kamuoyuna sunmalı.

9’uncu hükümet kabinesi, Kürdistan Bölgesi’nde insan haklarının gelişimi ve korunması için dört yıllık bir plan hazırladı. Plan, BM standartlarının uygulanması mekanizmasının bir parçası olarak hazırlandı.

Kürdistan Bölgesi’nde BM’nin 389 önerisinden 179’unun uygulandığı belirtildi.