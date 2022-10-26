Muş'ta bu yıl 40 bin 500 ton şeker üretimi hedefleniyor

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Geniş ve verimli tarım arazilerinde birçok ürünün yetiştirildiği Muş Ovası'nda, 1200 çiftçi tarafından 46 bin dekar alana pancar ekiliyor.

Tarlalarda işçiler tarafından sökülerek kamyon ve traktörlere yüklenerek Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ'ye taşınan pancar, meşakkatli süreçlerin ardından sofralara ulaştırılıyor.

Toprak ve çamurdan arındırıldıktan sonra bant sistemiyle fabrikaya ulaştırılan pancar, yıkama, soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres gibi işlemlerin ardından şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip şekere dönüştürülüyor.

Fabrikada 50 kilogramlık torbalara doldurulan şeker, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Geçen yıl 56 bin 500 dekar alandan elde edilen 264 bin ton şeker pancarından 38 bin 290 ton şeker üretiminin yapıldığı kentte, bu yıl şeker üretiminin 40 bin 500 tona yükseltilmesi hedefleniyor.

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl 280 bin ton şeker pancarı beklentilerinin olduğunu ifade etti.

Fabrikanın kent ekonomisi açısından önemine değinen Kızılkaya, "Fabrika olarak çiftçiye 650 milyon lira katkı sağlıyoruz ama melas, küspe ve şeker satışlarıyla beraber ilin ekonomisine yaklaşık 1,5 milyar liralık katkı sunacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Çiftçilerden Haluk Dizdaroğlu da "Bu yıl 950 dönüm şeker pancarı ekimi yaptık. 7 bin ton şeker pancarı hasat etmeyi bekliyoruz. Bu yıl verim daha iyi. Taban fiyat, bizler için tatmin edici. Fabrikanın verdiği desteklerden de memnunuz" diye konuştu. (Kaynak: AA)