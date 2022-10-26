Başbakan Lanaz Petrol Rafinerisi’nin açılışında konuştu: Vatandaşlara istihdam sağlıyor

ERBİL (K24)

Başbakanı Mesrur ​​Barzani, yerel yetkililer ve yabancı diplomatların katıldığı törenle Lanaz Petrol Rafinerisi’nin açılışını yaptı.

Lanaz Petrol Rafinerisi’nin çok gelişmiş ve uluslararası standartlara uygun olarak nitelendiren Başbakan Mesrur Barzani, Lanaz şirketi ve yatırımcıları tebrik etti.

Rafineri ürünlerinden vatandaşın faydalanmasının yanı sıra rafinerinin istihdam yaratan bir yer haline geldiğini kaydeden Başbakan, bunun da Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin desteklemeye devam ettiği programlardan biri olduğunu bildirdi.

Günlük 75 bin varil ham petrol kapasitesine sahip olan Lanaz Rafinerisi, Erbil'in batısındaki Gwêr yolu üzerinde yaklaşık 620 dönüm arazi üzerinde yer alıyor.

Kürdistan Bölgesi'nin doğal kaynaklar açısından zenginliğine dikkat çeken Başbakan, “Önceki rejimler bu zenginliği sadece silahlanmak, halkı ezmek ve yok etmek için kullandılar. Bu yüzden ayaklanmadan (Raperin) önce bu ilahi nimetten yararlanamadık” dedi.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonra anayasa yazıldı ve Bağdat yetkililerinin anayasayı olduğu gibi uygulamasını bekledik.Ne yazık ki bu yapılmadı ve anayasa bazı insanların çıkarına uygulandı. Kürdistan Bölgesi ve Irak halkı bundan faydalanamadı.

Irak'ta iyi bir zenginlik var ama kötü bir yönetim var.

Anayasanın ihlali, bugüne kadar devam eden hatalardan biri. Yeni Irak hükümetinin göreve başlamasından sonra bir petrol ve gaz yasası hazırlayıp Irak Parlamentosu’nda onaylanarak halka hizmet etmesini umuyoruz.”

Lanaz Petrol Rafinerisi’nin çevre dostu olarak inşa edildiğini kaydeden Başbakan, tüm projelerde çevrenin korunması dikkate alınması gerektiğini bildirdi.