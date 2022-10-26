Putin: Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli hala çok yüksek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ve bölgede çatışma potansiyelinin hala çok yüksek olduğunu söyledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Kurumları ve İstihbarat Servisleri Yöneticiler Konseyi 51. Toplantısı'nda konuşan Putin, "Bugünkü ortak çalışmamız özellikle önem taşıyor. Genel olarak dünyada ve ayrıca bölgesel düzeyde çatışma potansiyeli hala çok yüksek. Kolektif güvenliğe yönelik yeni tehditler ve meydan okumalar ortaya çıkıyor. Bu, her şeyden önce küresel jeopolitik cepheleşmenin keskin biçimde tırmanmasının sonucu" dedi.

Dünyanın herkesin gözü önünde değişmekte ve gerçekten çok kutuplu bir hale gelmekte olduğunu belirten Putin, ancak uluslararası toplumun bazı üyelerinin ne pahasına olursa olsun sarsılan hegemonyalarını sürdürmeye, çok çeşitli siyasi, askeri, ekonomik, istihbari ve benzeri yöntem ve araçları kullanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bazı ülkelerin BDT coğrafyasının neredeyse tamamında çok uzun zamandır şantaj, baskı, korkutma taktiği kullandığını ve renkli devrim senaryoları gerçekleştirme girişimlerinin bitmek bilmediğini anlatan Rusya lideri, milliyetçilik ve aşırılık kartının aktif şekilde kullanıldığını, tüm BDT ülkelerinin güvenliğini doğrudan tehdit eden silahlı çatışmaların körüklendiğini vurguladı.

'UKRAYNA'YI ASKERİ-BİYOLOJİK DENEY POLİGONUNA ÇEVİRDİLER, ŞİMDİ DE SİLAH POMPALIYORLAR'

Ukrayna'nın askeri-biyolojik deney poligonuna çevrildiğinin ve şimdi de bu ülkeye ağır silahlar da dahil silah pompalandığının altını çizen Putin, Kiev rejiminin nükleer silah edinme isteğinin ve provokasyon amacıyla 'kirli bomba' kullanma planlarının da dikkatlerinden kaçmadığını belirtti.

BDT ülkelerinin neredeyse tamamında terör saldırıları da dahil terör suçlarının azaldığına dikkat çeken Putin, terörle mücadele alanındaki koordineli, sistemli işbirliğinin sürmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Ukrayna'daki silah karaborsasının ciddi tehditler oluşturduğundan da bahseden Putin, taşınabilir hava savunma sistemleri, yüksek hassasiyetli silahlar da dahil güçlü imha araçlarının teröristlerin eline geçme risklerinin mevcut olduğunu belirtti. Sınır ötesi suç gruplarının Ukrayna'daki silahların diğer bölgelere kaçırılmasında aktif olarak yer aldığını vurguladı.

Rusya lideri, Ukrayna'nın ABD'nin dış politika aracı haline geldiğini ve egemenliğini neredeyse tamamen kaybettiğini de sözlerine ekledi.