İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği: Stoltenberg görüşmeler için Türkiye’ye gidecek

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Stoltenberg, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile NATO karargahında görüştükten düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bir soru üzerine, Ukrayna'daki savaşın ne kadar süreceği konusunda spekülasyon yapmayacağını belirten Stoltenberg, "Ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna'yı desteklemeye hazırız" dedi.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın müzakere masasında neler başarabileceğinin tamamen savaş alanındaki güce bağlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla askeri destek sağlayarak müzakere masasında onların elini güçlendirmemiz gerekiyor ve NATO müttefiklerinin yaptığı da tam olarak bu" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili soruyu ise Stoltenberg, "İsveç ve Türkiye'nin ortak muhtırayı uygulamak için birlikte çalışmalarını memnuniyetle karşılıyorum" şeklinde yanıtladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Erdoğan ile görüşeceğini anımsatan Stoltenberg, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için ben de Türkiye'ye gideceğim" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin, 30 üye ülkenin parlamentosunda onaylanacağından emin olduğunu kaydetti.