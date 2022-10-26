Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü

HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), AK Parti'den istifa eden Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasına ilişkin önerge oylandı.

Oylama sonucunda Fakıbaba’nın milletvekilliğinin düşmesi kabul edildi.

Ahmet Eşref Fakıbaba, bugün düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştı.

FAKIBABA’NIN İSTİFA AÇIKLAMASI

AK Parti Urfa Milletvekili Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu" diyen Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğimden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."