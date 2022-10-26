HDP'nin talebi Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi

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HDP'nin kapatılma davasında Anayasa Mahkemesi, HDP'ye savunma için 30 günlük ek süre verdiğini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması dava dosyasına sunulan ek delillere ilişkin partiye savunma için 30 gün ek süre verdi.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının dava dosyasına sunduğu ek delillerle ilgili savunma hazırlanabilmesi için HDP'nin ek süre verilmesi talebini görüşerek karara bağladı. HDP'nin talebini kabul eden Anayasa Mahkemesi, partiye savunma için 30 günlük süre verilmesini kararlaştırdı.