Neçirvan Barzani: DAİŞ, Irak ve Suriye'nin istikrarı için ciddi bir tehdit

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya Parlamentosu’ndan bir heyeti kabul etti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki iç durumun yanı sıra Peşmerge'nin birleşme süreci, Ukrayna'daki savaştaki son gelişmeler ve savaşın Avrupa'ya etkisi ve iklim değişikliğinin tehlikeleri konuşuldu.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin görüşmede, Alman Parlamentosuna, hükümetine ve halkına, ülke güçlerinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki misyonunu uzattıkları için teşekkür ettiği bildirildi.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin Almanya'nın DAİŞ'e karşı mücadelede verdiği askeri ve insani desteği takdir ettiğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, DAİŞ'in halen Irak, Suriye ve genel olarak bölgede barış ve istikrar için ciddi bir tehdit olduğunu ve hatta Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Neçirvan Barzani, Peşmerge ve Irak ordusu arasındaki işbirliğini överek, bu işbirliğini güçlendirmenin gerekli olduğunu ifade etti.

Irak'taki durumla ilgili olarak da konuşan Neçirvan Barzani, yeni Irak hükümetinin bir an önce kurulmasını umarak, kurulacak hükümetin vatandaşların beklenti ve taleplerine cevap verecek, barış ve istikrar getirecek, Kürdistan Bölgesi ile olan sorunlarını anayasa temelinde çözebilecek iradede olmasını temenni etti.

Neçirvan Barzani, Irak toplumlarının birlikte yaşamanın bir yolunu bulması gerektiğini savundu.

Görüşmede Alman Parlamentosu heyeti, Kürdistan Bölgesi'nin gelişmesini överken, ülkelerinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği desteğin sürekliliğini vurguladı. Heyet, Peşmerge'nin DAİŞ'in yenilgiye uğratılmasındaki rolünü takdir ettiklerini dile getirdi.

Heyet, ülkelerinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile her alanda ilişkileri geliştirme arzusunu vurguladı.