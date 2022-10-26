Politika

Irak Parlamentosu yarın yeni kabineyi oylayacak

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi konuya dair yazılı açıklama yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Muhammed Halbusi Muhammed Şiya es-Sudani

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu’nun Muhammed Şiya es-Sudani başbakanlığındaki yeni kabineyi oylayacağı bildirildi.

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Sudani'nin oturum düzenlenmesi talebi doğrultusunda, kabine üyeleri ile hükümet programının oylanması için yarın öğleden sonra oturum yapılacağı belirtildi.

Irak Parlamentosu 13 Ekim’de Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid’i Cumhurbaşkanı seçmişti. Reşid de Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Başbakan adayının, hükümeti kurma görevini teslim aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde kabinesini oluşturup parlamentonun onayına sunması gerekiyor.​​​​​​​

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv