Irak Parlamentosu yarın yeni kabineyi oylayacak

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu’nun Muhammed Şiya es-Sudani başbakanlığındaki yeni kabineyi oylayacağı bildirildi.

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Sudani'nin oturum düzenlenmesi talebi doğrultusunda, kabine üyeleri ile hükümet programının oylanması için yarın öğleden sonra oturum yapılacağı belirtildi.

Irak Parlamentosu 13 Ekim’de Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid’i Cumhurbaşkanı seçmişti. Reşid de Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Başbakan adayının, hükümeti kurma görevini teslim aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde kabinesini oluşturup parlamentonun onayına sunması gerekiyor.​​​​​​​