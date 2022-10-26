Rojava’daki kampta tutulan 4 Kanada vatandaşı ülkelerine gönderildi

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Rojava’daki Özerk Yönetim’den yapılan açıklamada, Kanada’nın DAİŞ mensuplarının tutulduğu kampta bulunan 2’si çocuk ve 2’si kadın olmak üzere 4 kişiyi ülkelerine geri götürdüğü belirtildi.

Kanada hükümeti de geri göndermelerin gerçekleştiğini doğruladı.

Edinilen bilgiye göre, ülkelerine götürülen Kanada vatandaşı 2 kadın sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Bu arada CBC’ye konuşan Kanada hükümetinden bir yetkili, “Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne, sağladıkları işbirliği ve gözaltındaki kişilere yönelik çabaları nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.

HOL KAMPI

Haseke’nin el Hol beldesindeki kamp, Nisan 2017'de kurulmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DAİŞ mensuplarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM’ye göre kampta 62 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor.

Özerk Yönetim, daha önce uluslararası topluma çağrıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almalarını istemişti.

Ayrıca uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri.