İran'daki saldırıyı DAİŞ üstlendi

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Akşam saatlerinde İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen türbe saldırısını DAİŞ üstlendi.

AFP’nin haberine göre, DAİŞ sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın Tasnim haber ajansı ise, saldırganların Selefi ve Vehhabi olup bölge ülkelerin tarafından yönlendirildiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise Şiraz’da bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen saldırı hakkında, “Şah Çerağ türbesine yönelik gerçekleşen saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

İran’ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yazılı açıklama yaptı.

Reisi, “Şah Çerağ Türbesi’nde bir grup insanın şehit olması ve yaralanmasından dolayı bu kişilerin ailelerine ve tüm İran halkına taziyelerimi sunuyorum” ifadelerini kullanarak, “İran İslam Devrimi düşmanlarının işlediği suçlar listesine bir suç daha eklendi ve Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik gerçekleşen bu saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak” dedi.

İran Cumhurbaşkanı, “Tecrübeler, İran’ın düşmanlarının, ulusun birleşik saflarında bir bölünme oluşturmayı başaramadıkları için şiddet ve terör yoluyla intikam aldıklarını gösteriyor. Bu kötülük kesinlikle cevapsız kalmayacak ve güvenlik ve kolluk kuvvetleri saldırıyı tasarlayan ve parmağı olan herkese bir ders verecek” ifadelerini kullandı.

Şah Çerağ türbesine 3 silahlı tarafından düzenlenen saldırıda 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.