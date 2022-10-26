Spor

Barcelona Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Bayern Münih ve Inter'in son 16'ya kaldığı grupta İspanya temsilcisi Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
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dünya Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih UEFA Avrupa Ligi

HABER MERKEZİ

Şampiyonlar Ligi 5. hafta grup maçlarında Inter ile Viktoria Plzen kozlarını paylaştı.

Milano'da oynanan karşılaşmayı Inter 4-0'lık skorla kazandı.

Milano ekibinin galibiyet gollerini 35. dakikada Mkhitaryan, 42 ve 66. dakikalarda Dzeko, 87. dakikada Lukaku kaydetti.

BARCELONA VEDA ETTİ

Bu sonucun ardından Inter, puanını 10'a yükseltti. İtalyan ekibi, üst turu garantilerken, Barcelona’nın da UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi kesinleşti.

Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Barcelona, Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak. Avrupa Ligi’nde grubunu ikinci bitiren takımlardan biri Barcelona’nın rakibi olacak.

Bayern Münih ve Inter'in son 16'ya kaldığı grupta üst tur şansı kalmayan İspanya temsilcisi Barcelona, 1997-1998 ve 1998-1999 sezonlarından sonra ilk kez üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

 

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