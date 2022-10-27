Ninova Valisi: Irak hükümeti Şengal Anlaşması’nı uygulamada ihmalkar davranıyor

ERBİL (K24)

Ninova Valisi Necm el-Cuburi, Şengal'de durumun olağan olmadığını ve Şengal’in normalleşmesi anlaşmasını uygulamak için güçlü bir iradenin olmadığını söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Ninova Valisi Necm el-Cuburi, “Anlaşması’nın uygulanmamasının sebeplerinin bir kısmı mali, bir kısmı da siyasi boyutu olduğu için uygulanmadı. Şengal'de durum olağanüstü” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki Şengal ve çevresindeki durumu normalleştirmeye yönelik anlaşmanın bir dizi madde içerdiğini söyleyen Ninova Valisi, “Bölgelerini korumak için yerel Ezidilerden oluşan bir polis tugayının kurulması bu maddeler arasında yer alıyor. Ancak anlaşma uygulanmadı ve Bağdat hükümeti bunu uygulamada ihmalkar davranıyor” ifadelerini kullandı.

Cuburi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şengal’de olağanüstü bir durum var. Şengal Anlaşması’nın uygulanmasına karşı çıkma arzusu var ama şimdi bir hükümet kurmanın eşiğindeyiz. Yeni hükümetin bu konuda ciddi bir çalışma yapmasını, polis tugayının oluşturulmasını ve Şengalli göçmenlerin evlerine dönmesini umuyoruz.”

Erbil ve Bağdat hükümetleri Şengal Anlaşması’nı 9 Ekim 2020'de imzalamıştı.