Politika

Eski Şırnak Barosu Başkanı Elçi CHP’ye katıldı

Eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, CHP'ye katılma kararı aldı.
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Nuşirevan Elçi
Nuşirevan Elçi
kürdistan Nuşirevan Elçi CHP

HABER MERKEZİ

Gazeteci Barış Pehlivan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'nin CHP'ye katıldığını söyledi.

Pehlivan, "Eski Şırnak Barosu Başkanı, Şerafettin Elçi’nin yeğeni Nuşirevan Elçi de CHP’ye katıldı. Rozetini takan Elçi’nin transferi CHP tarafından yakında duyurulacak" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda eski bakan ve milletvekili Şerafettin Elçi'nin yeğeni olan Nuşirevan Elçi, gelişmeyi doğruladı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Nuşirevan Elçi, "CHP'nin bununla ilgili bir açıklaması olacak ve evet rozet takma konusu da doğru" dedi.

Elçi, 2006-2021 yılları arasında Şırnak Barosu Başkanı olarak görev yapmıştı.

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