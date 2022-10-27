Eski Şırnak Barosu Başkanı Elçi CHP’ye katıldı

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Gazeteci Barış Pehlivan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'nin CHP'ye katıldığını söyledi.

Pehlivan, "Eski Şırnak Barosu Başkanı, Şerafettin Elçi’nin yeğeni Nuşirevan Elçi de CHP’ye katıldı. Rozetini takan Elçi’nin transferi CHP tarafından yakında duyurulacak" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda eski bakan ve milletvekili Şerafettin Elçi'nin yeğeni olan Nuşirevan Elçi, gelişmeyi doğruladı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Nuşirevan Elçi, "CHP'nin bununla ilgili bir açıklaması olacak ve evet rozet takma konusu da doğru" dedi.

Elçi, 2006-2021 yılları arasında Şırnak Barosu Başkanı olarak görev yapmıştı.