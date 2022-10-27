Dersim’de operasyon başlatıldı

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Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dersim'in Ovacık ilçesi Mercan Dağları kırsalında PKK’ye yönelik "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.

Dersim ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde Dersim ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarınca ortak yürütülen operasyona, jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve korucu timlerinden oluşan 548 unsur katılıyor.

Açıklamada, söz konusu operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.