Ekonomi

Halepçe’de 8’inci Nar Festivali: 450 çiftçi ve esnaf katılıyor

3 gün sürecek olan festivalde 450 çiftçi ve nar satıcısı ürünlerini sergiliyor.
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kürdistan Halepçe Nar ve Sonbahar Festivali

HALEPÇE (K24)

Halepçe’de, bölgenin nar ve diğer ürünlerinin tanıtıldığı 8’inci Nar ve Sonbahar Festivali düzenleniyor.

K24 muhabiri, Halepçe'de bu yılki nar rekoltesinin önceki yıllara göre düştüğünü, ancak çiftçilere göre üretimin iyi olduğunu bildirdi.

3 gün sürecek olan festivalde 450 çiftçi ve nar satıcısı ürünlerini sergiliyor.

Halepçe narı, Kürdistan Bölgesi'nin son yıllarda ihraç edilen en gözde ürünleri arasında yer alıyor.

Daha önce Halepçe narının bu yıl BAE'ye ihraç edilmesi planlanıyor.

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