Ekonomi

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini, yüzde 60.4'ten yüzde 65.2'ye yukarı yönlü güncelledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye TCBM Şahap Kavcıoğlu Enflasyon

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini, yüzde 60.4'ten yüzde 65.2'ye yukarı yönlü güncelledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonuncu enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda sunum yaptı.

Kavcıoğlu, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2022 yılı sonunda yüzde 62,8 ile yüzde 67,6 aralığında (orta noktası yüzde 65,2), 2023 yılı sonunda yüzde 17,7 ile yüzde 26,9 aralığında (orta noktası yüzde 22,3) gerçekleşeceği öngörülmektedir" dedi.

Kavcıoğlu ayrıca 2022 yıl sonu gıda fiyatlarının yüzde 75,0 (önceki yüzde 71,3), 2023 yıl sonu gıda fiyatlarının %22,0 seviyesinde gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü de sözleri ekledi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 65,2 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyesine gerileyerek, azalış eğilimini sürdüreceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 60,6, gelecek yıl sonu için yüzde 19,2 ve 2024 yılı sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv