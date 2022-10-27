Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini, yüzde 60.4'ten yüzde 65.2'ye yukarı yönlü güncelledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonuncu enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda sunum yaptı.

Kavcıoğlu, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2022 yılı sonunda yüzde 62,8 ile yüzde 67,6 aralığında (orta noktası yüzde 65,2), 2023 yılı sonunda yüzde 17,7 ile yüzde 26,9 aralığında (orta noktası yüzde 22,3) gerçekleşeceği öngörülmektedir" dedi.

Kavcıoğlu ayrıca 2022 yıl sonu gıda fiyatlarının yüzde 75,0 (önceki yüzde 71,3), 2023 yıl sonu gıda fiyatlarının %22,0 seviyesinde gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü de sözleri ekledi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 65,2 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyesine gerileyerek, azalış eğilimini sürdüreceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 60,6, gelecek yıl sonu için yüzde 19,2 ve 2024 yılı sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.