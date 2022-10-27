Dedeoğulları davası: Sanıklar için 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Dedeoğulları ailesiyle ilgili dava duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Altun ile başka bir dava nedeniyle cezaevinde bulunan sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Söz verilen Lütfi ile Ali Keleş, olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti. Sanık Mehmet Altun da cinayet için hiç kimsenin kendisini azmettirmediğini öne sürdü.

SAVCI "AZMETTİRME VAR" DEDİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısının mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaada, sanık Mehmet Altun'un, olay günü soğukkanlı ve silahlı şekilde, tanınmamak için maske ve kendisine ait olmayan bir araçla maktullerin evine gittiği, diğer sanıkların azmettirmesi olmadan olayı gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

Mütalaada, sanık Altun'un "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Savcı ayrıca Altun'un "Yakarak mala zarar verme" suçundan 6 yıla kadar, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ve Ayşe Keleş'in de "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bu sanıkların da "Yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında da yeterli delil bulunamadığından beraatı istendi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından Altun'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.