Sudani: Kürdistan Bölgesi ile 6 ay içerisinde petrol ve gaz yasası hazırlayacağız

HABER MERKEZİ

Irak’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani, kuracağı hükümetin programını açıkladı.

Sudani açıkladığı hükümet programında, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve federal hükümetin 6 ay içinde Irak Anayasası’na uygun olarak petrol ve gazın yanı sıra bütçeye ilişkin bir yasa tasarısı hazırlayacağını belirtti.

Sudani, “Bu gündem üzerinde anlaşmaya varan siyasi güçlerin desteğiyle, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak hükümeti, altı ay içinde anayasaya uygun olarak petrol ve gaz yasası geçene kadar petrol ve bütçe konularını görüşmekle görevlendirilecek” dedi.

Sudani’nin hükümet programında Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak hükümeti tarafından petrol ve gaz faturasını hazırlamak üzere bir hukuk, mali ve yakıt işleri komitesi oluşturulması da yer alıyor.

SUDANİ'NİN HÜKÜMET PROGRAMINDAKİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

Hükümet programında, Kürdistan Bölgesi ile ilgili konu ve kararlarda federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki koordinasyona vurgu yapılırken, 140’ıncı Maddenin Uygulanmasına İlişkin Yüksek Kurul kararları kapsamındaki vatandaşların mali haklarının tespiti, ödenmesi ve hükümetin kurulmasından bir ay sonra üst düzey bir komitenin yeniden oluşturulmasının altı çizildi.

Yeni hükümetin yasama programında, Federal Mahkeme yasa tasarısı ve Federal Meclis yasa tasarısının altı ay içerisinde kabul edileceği bildiriliyor.

Şehir merkezlerindeki güçlerle ilgili olarak hükümetin programında, “Ordu, federal polis ve Haşdi Şabi şehirleri terk etmeli ve bunun yerine yerel polis ve güvenlik kurumları şehir içindeki güvenliği devralmalı” ifadelerine yer verildi.

Programda, Kerkük’teki güçlerle ilgili olarak, “Kerkük sakinlerinden ilin güvenliğini devralmak için acil durum taburu oluşturulacak. Bu amaçla, onlara tüm ihtiyaçlar sağlanacaktır” denildi.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerdeki Kürt okullarıyla ilgili olarak ise, tüm bu okulların Federal Eğitim Bakanlığı Kürtçe Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne devredileceği bildirildi.

Hükümet programında, Şengal Anlaşması'nın uygulamaya konacağı ifade edildi.