AB: İran’ın yaptırımlarını reddediyoruz

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AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, İran'ın AB'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili, "AB bu yaptırımları reddetmektedir. Bu yaptırımlar tamamen siyasi amaçlıdır. AB yaptırımlarına baktığınızda ise bunlar İran'daki insan hakları ihlalleri temelinde açık yasal gerekçelere dayandırılarak alınmıştır" dedi.

Stano, İran'a siyasi misillemeye odaklanmak yerine halkın ifade özgürlüğü gibi özgürlüklerini sağlama çağrısında bulunduklarını söyledi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jina Emini'nin ölümü ülkede infiale yol açmıştı. Bunun üzerine başlayan protestolar Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) ve İran’ın birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü" protestolarda yaklaşık 250 kişinin öldüğünü aktarmıştı.

AB, Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolarla ilgili 17 Ekim'de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

İran da yanıt olarak Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de aralarında olduğu Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.