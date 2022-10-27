Politika

TTB Başkanı Fincancı tutuklandı

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında tutuklama kararı verildi.
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türkiye TTB Şebnem Korur Fincancı Tutuklama

HABER MERKEZİ

Dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya götürülen TTB Başkanı Prof. Dr. Fincancı'nın emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.

Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi ve buradan da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Fincancı hakkında tutuklama kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "PKK'ye yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarının tarafsız heyetlerce soruşturulması” gerektiğini ifade eden Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Şebnem Korur Fincancı, "Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. 'Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum. Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben 'kimyasal var' demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine" açıklamasını yapmıştı.

 

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