Teknoloji

Elon Musk Twitter’ı satın aldı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını açıkladı.
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dünya Elon Musk Twitter

HABER MERKEZİ

Musk, şahsi Twitter hesabından "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Twitter'ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti.

Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti.

Bu nedenle Twitter'ı aldığını kaydeden Musk; bunu para için değil, insanlığa yardım etmeye çalıştığı için yaptığını aktardı.

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