Ekonomi

Şırnak’ta üretilen eşofman takımları Avrupa’ya ihraç ediliyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde üretilen eşofman takımları Avrupa'nın 4 ülkesine gönderiliyor.
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kürdistan Şırnak Silopi Tekstil atölyesi eşofman takımları

HABER MERKEZİ

Silopi ilçesinde 130'u kadın 150 kişinin istihdam edildiği tekstil atölyesinde aylık üretilen 100 bin eşofman takımı Almanya, Slovakya, Hollanda ve Polonya'ya ihraç ediliyor.

Tekstil atölyesi sahibi Hüseyin Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, penye üzeri eşofman takımlarının dikimini yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz üretim, yatırım ve istihdamdır. Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl üretimi 2 katına çıkarmak istiyoruz. İstihdama, üretime ve yatırıma çok önem veriyorum" dedi.

Atölyede 3 yıldır çalışan Ayfer Özdemir de ailesine katkı sağlamak için çalıştığını aktardı.

İrem Barkın ise "Batıya gitmemize gerek kalmadan memleketimizde ailemize katkıda bulunuyoruz. Çalıştığım için mutluyum" diye konuştu. (Kaynak: AA)

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