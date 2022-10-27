Zebari: Kürdistan Bölgesi DAİŞ’lileri cezalandırdı, uluslararası toplum haberdar olmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, İsviçre Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Cenevre’de düzenlenen oturuma katıldı.

Oturuma Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Sorumlusu Dindar Zebari, Almanya ve İsviçre dışişleri bakanlıkları, Uluslararası Kızılhaç ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri katıldı.

Söz konusu toplantıda BM’nin Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesinin uygulanması gerektiğini dile getiren Zebari, DAİŞ tarafından kaçırılanların akıbetinin tespit edilmesi ve örgütün işlediği suçların araştırılması için Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu’nun komisyon kurduğunu anımsattı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin çabaları sonucu şu ana kadar bin 548’i kadın, 2 bin 869’u erkek olmak üzere 4 bin 417 kişinin kurtarıldığını söyleyen Zebari, DAİŞ suçlarının da belgelendiğini belirtti.

DAİŞ’in işlediği suçlardan 5 bin 170’inin arşivlendiğini kaydeden Zebari, “2 bin 324'ün üzerinde dava yasal olarak sonuçlandırıldı ve 2 bin davanın soruşturması devam ederken, 2 bin 916 dosya da kayıt altına alındı” dedi.

Öte yandan Zebari, Kürdistan Bölgesi ile BM nezdinde kurulan ve terör örgütü DAİŞ’in katliamlarını araştırma ekibi (UNITAD) arasındaki koordinasyona dikkat çekerek, “Uluslararası taraflar, Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nin teröristleri cezalandırmak için gösterdiği çabalardan haberdar olmalıdır” dedi.

Dindar Zebari UNITAD ile işbirliği içinde farklı merkezlerden binlerce belge, dosya, video, fotoğraf ve ses kaydının toplandığını da vurguladı.