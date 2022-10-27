Putin: Nükleer silahı her zaman kullanma tehlikesi var

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Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna’ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var.

Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var.

BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesini değerlendirmek gerekir.”

Türkiye ile ilgili de konuşan Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider, Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

PUTIN NE SÖYLEMİŞTİ?

Batı'ya nükleer silah imasında bulunan Putin, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Bu bir blöf değil" demişti.