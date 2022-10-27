Politika

Putin: Nükleer silahı her zaman kullanma tehlikesi var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Vladimir Putin Rusya Nükleer silah

HABER MERKEZİ

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna’ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var.

Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var.

BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesini değerlendirmek gerekir.”

Türkiye ile ilgili de konuşan Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider, Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor” ifadelerini kullandı. 

PUTIN NE SÖYLEMİŞTİ?

Batı'ya nükleer silah imasında bulunan Putin, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Bu bir blöf değil" demişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv