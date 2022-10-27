‘Lanaz Petrol Rafinerisi, ABD-Kürdistan Bölgesi işbirliğinin güzel bir örneği’

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irvin Hicks’ın açıklamalarına yer verildi.

Irvin Hicks, Başbakan Mesrur Barzani’yle Lanaz Petrol Rafinerisi’nin açılışını yapmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Lanaz Petrol Rafinerisi’nin yeni ünitesinde günde 1,7 milyon litre yüksek kaliteli benzin üretilebileceğini ve rafinerinin yüzlerce kişiye iş imkanı yaratacağını vurguladı.

Ayrıca söz konusu rafinerinin Kürdistan Bölgesi-ABD işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu kaydeden ABD'nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks, bunun teknolojik değişime ve Kürdistan Bölgesi’nin gelişimine katkısı olacağını belirtti.

Günlük 75 bin varil ham petrol kapasitesine sahip olan Lanaz Rafinerisi, Erbil'in batısındaki Gwêr yolu üzerinde yaklaşık 620 dönüm arazi üzerinde yer alıyor.

Bu arada Başbakanı Mesrur ​​Barzani, yerel yetkililer ve yabancı diplomatların katıldığı törenle Lanaz Petrol Rafinerisi’nin açılışını yapmıştı.

Rafineri ürünlerinden vatandaşın faydalanmasının yanı sıra rafinerinin istihdam yaratan bir yer haline geldiğini kaydeden Başbakan, bunun da Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin desteklemeye devam ettiği programlardan biri olduğunu bildirmişti.

Kürdistan Bölgesi'nin doğal kaynaklar açısından zenginliğine dikkat çeken Başbakan, “Önceki rejimler bu zenginliği sadece silahlanmak, halkı ezmek ve yok etmek için kullandılar. Bu yüzden ayaklanmadan (Raperin) önce bu ilahi nimetten yararlanamadık” demişti.