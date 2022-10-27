Irak’ta Sudani hükümeti güven oyu aldı
BAĞDAT (K24)
Irak Parlamentosu’nda, 253 milletvekilinin katıldığı oturumda yeni hükümet kabinesi için güven oyalaması yapıldı.
Muhammed Şiya Sudani’nin oluşturduğu hükümet kabinesindeki 21 bakan parlamentodan güven oyu aldı. 2 bakan için güven oylaması ise daha sonraki oturumlarla kaldı.
Kabinede yer alan isimler şöyle:
-Başbakan Muhammed Şiya Sudani
-Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fuad Muhammed Hüseyin
-Planlama Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Muhammed Ali Temim
-Petrol Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Heyan Abdulgani Abdulzehra Sewad
-Maliye Bakanı Tayf Sami Muhammed Şekerci
-Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Reza Abbasi
-İçişleri Bakanı Abdulemir Kamil Şemmeri
-Adalet Bakanı Halid Selam Said Şiwani
-Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl
-Sağlık Bakanı Salih Mehdi Mutleb Hesawi
-Tarım Bakanı Abbas Cebr Alyawi
-Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ahmed Casım Yabr Esedi
-Sanayi ve Maden Bakanı Halid Battal Necm Abdullah
-Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Naim Abid Yasır Abudi
-Eğitim Bakanı İbrahim Namıs Musa Cuburi
-Ticaret Bakanı Esir Davud Selman
-Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Fekak Ahmed Berdani
-Kültür ve Gençlik Bakanı Ahmed Muhammed Hüseyin Kasım
-Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Fayeq Yakub Cabru
-Su Kaynakları Bakanı Avn Ziyab Abdullah
-Haberleşme Bakanı Heyam Abdo Kazım Yasır
-Ulaştırma Bakanı Rezaq Muhebs Acimi